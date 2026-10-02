ABD bu idamı konuşuyor... 200 yıl sonra ilk olacaktı! Kalbi durmadı: Yaşananlar aklımdan çıkmıyor

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'ın infazı, iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen gerçekleştirilemedi. Pike'ın bilincini tamamen kaybetmediği, nefes almaya ve hareket etmeye devam ettiği belirtilirken, olay ABD'de ölüm cezasının uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İKİ DOZ ÖLÜMCÜL İLAÇ VERİLDİ, İNFAZ GERÇEKLEŞMEDİ

Pike'ın infazı, Nashville'deki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevinde gerçekleştirilmeye çalışıldı. Avukatlarının açıklamasına göre infaz ekibi, Pike'a iki şırınga ölümcül ilaç verdi ancak ilaçların uygulanmasına rağmen mahkumun kalbi atmaya devam etti.

İnfazı izleyen gazeteciler de işlemin normalden uzun sürdüğünü aktardı. Tanıklara göre Pike, ilaçların etkisinin başladığı tahmin edilen dakikalarda bile nefes alıyor, horluyor, inliyor ve hareket ediyordu.

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"YAŞANANLAR HÂLÂ AKLIMDAN ÇIKMIYOR"

BBC'nin haberine göre Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Spivey, Pike'ın durumunun ağır olduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek, "Ancak şu anda hayatta olduğunu biliyoruz. Dün gece yaşananlar hâlâ aklımdan çıkmıyor" dedi.

İnfaza tanık olan Spivey, infaz ekibinin damar yolu açmak için yaklaşık bir saat uğraştığını söyledi.

Spivey, "Sadece sol kolunda en az yedi iğne kullanıldığını saydım. Bunlardan biri, başarısız bir denemenin ardından koldan çıkarılırken eğilmiş görünüyordu." ifadelerini kullandı.

"KOLUM PATLAYACAK GİBİ HİSSEDİYORUM"

İnfaza tanık olan gazetecilerden biri, Pike'ın "kolum patlayacak gibi hissediyorum" dediğini aktarırken diğer tanıklar ise Pike'ın sık sık tekme attığını ve üzerine serilen çarşafı düşürdüğünü söyledi.

Spivey, "Perdenin arkasında neler olduğunu kimse bilmiyordu. Sağlık görevlilerinin ne zaman müdahale edip etmediğini bilmiyorum." dedi.

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Yaşananların ardından sağlık ekipleri cezaevine çağrıldı. Pike daha sonra cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

EYALETTE İNFAZLAR DURDURULDU

Tennessee Valisi Bill Lee, yaşananların soruşturulması talimatını verdi ve eyalette uygulanması planlanan infazların da soruşturma tamamlanana kadar durdurulduğunu belirtti.

Vali Lee, düzenlediği basın toplantısında, "Bu bir trajedi. Dün gece yaşananların olmasını kimse istemedi. Bu olmamalıydı" dedi.

Başarısız infaz girişimi, Tenessee'de 2026 yılında planlandığı gibi gerçekleşmeyen ikinci infaz oldu.

1994'te işlenen üç cinayetten hüküm giyen Tony Carruthers'ın infazı da Mayıs ayında, infaz ekibinin yedek serum için uygun bir damar bulamaması nedeniyle bir yıl ertelenmişti.

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200 YIL SONRA İLK OLACAKTI

Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Knoxville polisi o dönemde Pike ve iki genç suç ortağının Slemmer'ı işkence ederek, bıçaklayarak ve döverek öldürdüğünü açıkladı. Pike, Slemmer'ın ölümünden suçlu bulunmasının ardından idama mahkum edildi.

Christa Pike hakim karşısında - 1996

Pike, Tennessee'de 200 yıldan uzun bir süre sonra idam edilen ilk kadın mahkum olacaktı. Pike, ölümcül enjeksiyondan sağ kurtulan ilk idam mahkumu olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE BAŞARISIZ İNFAZLARIN TARİHİ

Pike'ın infazı, ABD'de başarısızlıkla sonuçlanan idamların uzun geçmişini yeniden gündeme getirdi.

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Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre, 1890 ile 2010 yılları arasında ABD'de gerçekleştirilen infazların yaklaşık yüzde 3'ü başarısız oldu. Bu dönemde 85 başarısız infazla en yüksek sayı asılarak infaz yönteminde kaydedildi.

Elektrikli sandalye uygulamalarında da benzer sorunlar yaşandı. 1990 yılında Florida'da polis katili Jesse Tafero'nun infazı sırasında başı alev aldı. Elektrikli sandalye operatörlerinin yanlışlıkla başlığın altına iletken olmayan sentetik bir sünger yerleştirdiği ve bunun elektrik akımının vücuttan geçişini etkilediği belirtildi.

1997 yılında Florida'da, Pedro Medina'nın infazında da benzer bir olay yaşandı. ABD basını, Medina'nın başından çıkan alevlerin ölüm odasını dumanla doldurduğunu yazdı.

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Ölümcül enjeksiyon yöntemi de çok sayıda başarısız infazla karşılaştı.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi, 2010 yılına kadar bu yöntemle gerçekleştirilen 75 infazın başarısız olduğunu bildirdi.

2014 yılında cinsel istismar ve cinayetten hüküm giyen Clayton Lockett'ın infazında da ciddi sorunlar yaşandı. Ölümcül enjeksiyon için damar yolu açmaya çalışan doktorun üzerine Lockett'ın kanı sıçradı.

The Guardian'da yer alan habere göre olayı anlatan bir sağlık görevlisi, "Sanırım atardamara denk getirdiğinin farkında değildi ve ben de 'Atardamarı vurdunuz. Her yer kan içinde' dediğimi hatırlyıorum" ifadelerini kullandı.

Alabama'da ise 2022 yılında üç başarısız ölümcül enjeksiyon vakası yaşandı. Sağlık personelinin damar yolu açma girişimleri sırasında mahkumların vücutlarında tahribatlar oluştu.