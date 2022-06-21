ABD bu görüntülerle çalkalanıyor... Resmen ölüme terk etmişler

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Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

ABD'deki silah yasası bu saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia gelmişti.

Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.

Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddiayı destekleyen görüntüler ortaya çıktı.

Saldırıdan haftalar sonra ortaya çıkan görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun ihbardan 19 dakika sonra okula girdiği ancak saldırganın bulunduğu sınıfa girmek için yaklaşık 1 saat beklediği görülüyor.

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Polis daha önce bu gecikmenin nedeni olarak gerekli ekipmanların olay yerine getirilmemesini göstermişti.

Austin American Statesman ve KVUE tarafından elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın 11:33'te okula girdiği, 11:52'de ise polislerin tam tehcizatlı bir şekilde okulun içinde olduğu gözler önüne serdi.

Ülkede infiale neden olan güvenlik kamerası görüntüleri ile polisin bu iddiası da çürütülmüş oldu.

KURBANIN BABASI BU SÖZLERLE DUYRUMUŞTU

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdahale etmediklerini açıklamıştı.

10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer vermişti;

'Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar.'

İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söylemişti.

KATLİAMI FACEBOOK'TAN DUYURMUŞ

Öte yandan saldırganın yapacağı saldırıyla ilgili Facebook'ta paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Texas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Facebook'ta yaptığı ilk paylaşımda "Büyükannemi öldüreceğim," diye yazdığını belirtti.

Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Abbott, Ramos'un yaptığı ikinci paylaşımda büyükannesini öldürdüğünü söylediğini, üçüncü paylaşımda ise bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını aktardı.

Ramos'un Facebook'taki üçüncü paylaşımını silahlı saldırıdan yalnızca 15 dakika önce yaptığı belirtildi.

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaşmıştı.

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Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına 'Seni etiketlediğim için minnettar ol' yazdı.

KAN DONDURAN SÖZLER: KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.

Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj attı.

Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' oldu. saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı 'Havayı çıkarıyorum' oldu.

ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

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Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi.

Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'