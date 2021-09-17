ABD bu görüntüleri konuşuyor! 'Durum kontrolden çıktı'

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ABD'ye sığınma talebinde bulunan göçmenler, günlerdir Del Rio'daki Uluslararası Köprü'nün altında işlem görmeyi bekliyor. Yayınlanan son rapora göre, Teksas'ta Sınır Devriyesi tarafından yakalanmak için bekleyen göçmenlerin sayısı bir gecede ikiye katlandı ve 8.000 kişiyi geçti.

DURUM KONTROLDEN ÇIKTI

Yayınlanan son görüntüler, çoğunluğu Haiti'den gelen göçmenlerin içler acısı halini gösterirken kaynaklar durumun kontrolden çıktığını vee Sınır Devriyesi ekiplerinin bunaldığını belirtti.

Çarşamba günü köprüde yaklaşık 4 bin göçmen vardı, ancak sayı bir gecede 8 bin 200'e yükseldi. Kolluk yetkilileri her an daha fazlasının gelmesini beklediklerini söylediler. Göçmenler çoğunlukla Haitililer, Kübalılar, Venezuelalılar ve Nikaragualılardan oluşuyor.

Çarpıcı görüntüler, Fox News'in Ağustos ayında güney sınırında yasadışı göçmenlerle 200.000'den fazla karşılaşma olduğunu bildirdikten bir gün sonra geldi ve sayıların bu sınırı aştığı ikinci ay oldu.

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BIDEN'A TEPKİ YAĞIYOR: BU BARBARLIK!

Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi selefi eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik önlemlerinin çoğunu geri aldı ancak yine de eleştirilerin odağında kalmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçiler,Başkan Biden'ı sınırda kriz yaratmakla suçladılar. Senatör Ted Cruz yaptığı paylaşımda göçmenlerin görüntülerini paylaşarak ​"Bu Joe Biden'ın hatası. Bu Kamala Harris'in hatası. Bu…barbarlık”, diye yazdı

Lindsey Graham ise “Başkan Biden tarafından uygulamaya konulan başarısız sınır politikalarını unutmadım” paylaşımında bulundu.

Reuters'e konuşan yaklaşık 20 göçmen, yiyecek ve suyun kıt olduğunu ve sıcaklıkların yaklaşık 37 dereceye yükseldiğini söyledi.