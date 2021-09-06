ABD bu açıklamayı konuşuyor: Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirilerine devam eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham BBC'ye verdiği röportajda, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz" dedi.

AFGANİSTAN'A DÖNMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyledi.

TERÖRİSTLER BURAYI GÜVELİ BİR SIĞINAK HALİNE GETİREBİLİR

Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, "Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir" dedi

BAŞKA BİR 9/11 ŞANSI TAVAN YAPTI

Daha önce de ABD Başkanı Biden'ın tarihi çekilme fiyaskosuyla ilgili görevden alınması çağrısında bulunan Graham "Başka bir 9/11 şansı tavan yaptı" dedi.



TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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