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ABD bu açıklama ile sarsıldı... Mehmet Öz'den flaş sözler!

#Mehmet Öz#Fauci#ABD
ABD bu açıklama ile sarsıldı... Mehmet Özden flaş sözler

ABD'de siyasete girmeye hazırlanan ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Fauci ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

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ABD'de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Siyaset arenasına çıkmaya hazırlan Öz salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak gösterilen Anthony Fauci ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Halkın ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Fauci'ye olan inancını ve güvenini kaybettiği belirten Öz şu ifadeleri kullandı;

'Amerikan kamuoyunu ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni isteyerek veya kasıtsız olarak yanıltmaktan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum.'

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Öz, Biden'a danışmanlığın dışında 1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörlüğünü de üstlenen Fauci'nin bu görevden alınması gerektiğinin altını çizdi.

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

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NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.

Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

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TRUMP'IN PARTİSİ'NDEN ADAY OLDU

Öte yandan Fauci ile ilgili açıklamaları ile ülke basınında gündem olan Öz'in ABD Senatosu'na girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koydu.

Öz geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya eyaletinden Senato adaylığı için yarışacağını duyurdu.

PROGRAMI O EYALETLERDE YAYINDAN KALKTI

ABD yasaları gereği 61 yaşındaki Öz'ün televizyon programı aday olduğu Pensilvanya ve komşu eyaletlerde yayından kaldırıldı.

Öz'ün programına uygulanan bu yasak seçim bitene kadar devam edecek.

 

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#Mehmet Öz#Fauci#ABD

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