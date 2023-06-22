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ABD bombardıman uçakları ilk kez İsveç’te

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#ABD#NATO#İsveç
ABD bombardıman uçakları ilk kez İsveç’te
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

ABD bombardıman uçakları, eğitim tatbikatları için ilk kez NATO üyeliği içi bekleyen İsveç’e indi.

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ABD ordusu, iki Amerikan B-1B tipi bombardıman uçağının pazartesi günü İsveç’in kuzeyindeki Lulea-Kallax havaalanına iniş yaptığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Louise Levin, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bombardıman Görev Gücü ile hem hava kuvvetleri hem de ordu olarak ortak bir tatbikat yapıyoruz” dedi. Sözcü Louise Levin, tatbikatların ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi.

‘NATO İÇİN HAZIRIZ’

NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan’dan onay bekleyen İsveç, bu ayın başında ittifakın üyesi olmamasına rağmen topraklarında NATO birliklerini ve ekipmanlarını barındırmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström dün bir kez daha NATO üyeliği için gerekli taahhütleri yerine getirdiklerini ve Türkiye’nin onayı beklediklerini söyledi.

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#ABD#NATO#İsveç

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