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ABD bölgeye ek asker ve jetler gönderiyor

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#ABD#Ek Asker#Jet
ABD bölgeye ek asker ve jetler gönderiyor
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

ABD Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre Orta Doğu’ya ek “birkaç bin” Amerikan askeri ve çeşitli uçaklardan oluşan savaş jetleri filoları gönderilecek.

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İlave tedbirlerin sebebinin güvenliği arttırmak ve gerekirse İsrail’i savunmaya hazır olmak olduğunu söyleyen Pentagon, F-22, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının bölgeye gideceğini belirtti. Pentagon ayrıca planlamaya göre yeni gelecek savaş uçaklarının bölgede bir süredir bulunan uçaklarla görev değişimi yapması gerektiğini ancak bu kararla birlikte takviye kuvvet olacaklarını söyledi. Pazar günü Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder tarafından yapılan açıklamada “Savunma Bakanı Austin, İran’ın, ortaklarının veya vekillerinin bu fırsatı bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef almak için kullanması halinde, ABD’nin halkımızı korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça belirtti” demişti.

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#ABD#Ek Asker#Jet

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