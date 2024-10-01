ABD bölgeye ek asker ve jetler gönderiyor

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İlave tedbirlerin sebebinin güvenliği arttırmak ve gerekirse İsrail’i savunmaya hazır olmak olduğunu söyleyen Pentagon, F-22, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının bölgeye gideceğini belirtti. Pentagon ayrıca planlamaya göre yeni gelecek savaş uçaklarının bölgede bir süredir bulunan uçaklarla görev değişimi yapması gerektiğini ancak bu kararla birlikte takviye kuvvet olacaklarını söyledi. Pazar günü Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder tarafından yapılan açıklamada “Savunma Bakanı Austin, İran’ın, ortaklarının veya vekillerinin bu fırsatı bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef almak için kullanması halinde, ABD’nin halkımızı korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça belirtti” demişti.