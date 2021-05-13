ABD, BMGK’yı susturamadı
ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İsrail’in Filistinlilere yönelik şiddetine karşı açıklama yapmasını ikinci kez engellemesine rağmen Konsey’in Avrupa Birliği ülkeleri Estonya, Fransa, İrlanda, İngiltere ile birlikte Norveç, yaşanan şiddete karşı sessiz kalmayarak ortak açıklama ile İsrail’e yüklendiler.
İsrail’in sivillere yönelik hava saldırılarının derhal durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail’in işgal bölgelerindeki yerleşim faaliyetlerini ve yıkımlarını derhal durdurması gerektiği ve her iki taraftaki dini ve siyasi liderlerin birbirlerine karşı provokasyondan vazgeçmeleri gerektiği kaydedildi.
BMGK üyesi İrlanda ise yayınladığı duyuruda Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenlik için öncül sorumluluğa sahip olduğu ve İsrail’in Gazze’deki orantısız eylemleri ve Doğu Kudüs’teki güvenlik güçlerinin yaklaşımının yanı sıra Gazze’den İsrail’e yönelik roket saldırıları konusunda derinden endişe duyduklarını belirtti.
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