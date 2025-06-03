ABD birlikleri Suriye'den çekiliyor: 2 askeri üs boşaltıldı

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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, NTV'ye verdiği röportajda ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını dile getirerek, "Sekiz üssü beşe, şimdi de üçe indirdik. Sonunda sadece bir tane kalacak" ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilileri nisan ayında yaptıkları açıklamada, Suriye'deki asker sayısını önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşüreceklerini doğrulamış, ancak ülkede kalan IŞİD militanlarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.

Fox News'ün haberine göre, son haftalarda Suriye'den yaklaşık 500 ABD askeri çekildi. ABD, Suriye'deki 2 askeri üssünü kapatırken, üçüncü bir karakolu da terk etti.

İsrail merkezli Hayom gazetesi, bölgedeki tanıkların ABD askeri konvoylarının mühendislik ekipmanlarıyla birlikte iki bölgeden ayrıldığını doğruladığını kaydetti.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ABD askerlerinin iki askeri tesisten çekilme sürecini sürdürdüğünü bildirdi. Gözlemevi'nin aktardığına göre, ABD'nin Suriye'den çekilme operasyonu geçen ay başladı ve son iki günde hız kazandı.