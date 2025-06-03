×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD birlikleri Suriye'den çekiliyor: 2 askeri üs boşaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Suriye#Askeri Üs
ABD birlikleri Suriyeden çekiliyor: 2 askeri üs boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 13:32

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını azaltma süreci kapsamında iki üssünü kapattığı bildirildi. Dış basında yer alan haberlerde, ABD birliklerinin Suriye'den kademeli olarak çekilme sürecini hızlandırdığı kaydedildi.

Haberin Devamı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, NTV'ye verdiği röportajda ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını dile getirerek, "Sekiz üssü beşe, şimdi de üçe indirdik. Sonunda sadece bir tane kalacak" ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilileri nisan ayında yaptıkları açıklamada, Suriye'deki asker sayısını önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşüreceklerini doğrulamış, ancak ülkede kalan IŞİD militanlarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.

Fox News'ün haberine göre, son haftalarda Suriye'den yaklaşık 500 ABD askeri çekildi. ABD, Suriye'deki 2 askeri üssünü kapatırken, üçüncü bir karakolu da terk etti.

İsrail merkezli Hayom gazetesi, bölgedeki tanıkların ABD askeri konvoylarının mühendislik ekipmanlarıyla birlikte iki bölgeden ayrıldığını doğruladığını kaydetti.

Haberin Devamı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ABD askerlerinin iki askeri tesisten çekilme sürecini sürdürdüğünü bildirdi. Gözlemevi'nin aktardığına göre, ABD'nin Suriye'den çekilme operasyonu geçen ay başladı ve son iki günde hız kazandı.

Gözden KaçmasınABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: ‘Türkiye inanılmaz başa çıkıyor’ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: ‘Türkiye inanılmaz başa çıkıyor’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Suriye#Askeri Üs

BAKMADAN GEÇME!