ABD, Biontech/Pfizer ile anlaşmaya vardı

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ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

Pfizer ve Biontech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 550 milyon dozun üzerine 50 milyon doz aşı daha tedarik edileceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında, şirketler, çocuklar için de kullanılacak yeni aşıları 30 Nisan 2022'ye kadar teslim edecek.