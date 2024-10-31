ABD baskısı ve asker kayıpları İsrail’i zorluyor: Lübnan’da ateşkes ihtimali

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İsrail ordusu Lübnan’da hava saldırıları ve tahliye emirlerini sürdürürken, Tel Aviv hükümetinin çatışmalara diplomatik çözme olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önceki akşam düzenlediği toplantıda, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah’ın savaştan önce sahip olduğu roket ve füze kapasitesinden yalnızca yüzde 80’inin yok edildiğini söyledi. Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in çatışmayı sona erdirmek için önerilen şartları hazırladığı belirtildi. İddiaya göre olası bir ateşkes için Tel Aviv, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının geliştirilmiş bir versiyonunu talep ediyor.

OPERASYON ÖZGÜRLÜĞÜ

Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hat’tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. İsrail buna ek olarak, garantili operasyon özgürlüğü ve Hizbullah’ın gelecekte yeniden silahlanmasının önlenmesini istiyor.

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MİKATİ: HER AN OLABİLİR

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de, El-Cedid televizyon kanalına dün akşam yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti. “Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum” diyen Mikati, Hochstein’in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. İsrail basınına sızdırılan ateşkes taslağına göre, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahlara el koyacak.” ABD’nin ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusunun sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

YENİ LİDERDEN İLK AÇIKLAMA

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Hizbullah’ın yeni lideri Kasım, Şii grubun Genel Sekreteri olarak dün ilk kez konuştu. Savaş planına devam edeceklerini belirten Kasım, “Önümüzde ödenecek çok bedeller var. Ancak kazanan biz olacağız” diye konuştu. Yeni lider, “İsrailliler saldırganlığı durdurmak istediklerine karar verirlerse, kabul ederiz, ancak uygun ve elverişli gördüğümüz koşullarla” dedi, ancak henüz bir anlaşma teklif edilmediğini ekledi.