ABD baskısı artınca Maliki’ye destek azaldı

Şii liderler arasında Maliki’nin adaylığı konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürülüyor. Başbakan Muhammed Şiya el Sudani’nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu adaylığa verdiği desteği geri çekebileceğinin sinyallerini vermeye başladı. Parlamentoda koalisyona liderlik eden Bahaa el-Areci, Sudani’nin Maliki lehine adaylıktan çekilmesinin “şu anda Koordinasyon Çerçevesi içindeki kilit partilerden, ulusal siyasi güçlerden ve bölgesel ile uluslararası çevrelerden itiraz gördüğünü” söyledi. Maliki’nin olası başbakanlığına İran’a olan yakınlığı nedeniyle ABD’nin karşı olduğu biliniyor.