ABD, baskette bile taraf tuttu

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ABD’nin Atina Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında, Akropolis Turnuvası çerçevesinde, cuma akşamı oynanan Türkiye-Yunanistan maçından iki saat önce, açık şekilde Yunan milli takımını destekleyen bir videoyu paylaştı. Videoda, Amerikalı bir diplomat, amirinin odasına giriyor. Amirinin arkasında Amerikan basketbol ligi NBA’deki Milwaukee Bucks takımının süper starı ve Yunan milli takımının oyuncusu, Nijerya asıllı Giannis Antetokounmpo’nun çerçeveletilmiş forması duruyor.

TARAFSIZ KALAMAYIZ

Kadın amir bir zarfı açarak “Yukarıdan emir geldi. Biz diplomatız. Maçta (Türkiye–Yunanistan) taraf tutmamamız gerekiyor” diyor. Bu sırada diğer diplomat önce ABD Başkanı Joe Biden’ı, sonra da Antetokounmpo’yu düşünüyor ve bunu yapamayacağını (tarafsız kalamayacağını) söylüyor. Ardından da ceketini çıkarıp gömleğinin düğmelerini açıyor ve içinden giydiği Yunan milli takımının formasını (Antetokounmpo forması) gösteriyor.

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TEZAHÜRAT YAPILIYOR

ABD Büyükelçiliği’nin videosunda “Ellas” (Yunanistan) tezahüratı da duyuluyor. Videonun sonunda ise “tüm gözler Antetokounmpo’da haydi Yunanistan” (Lets go Ellas) ifadesi yer aldı. Yunan spor ve haber sitelerinde “şahane” ve “muhteşem” şeklinde başlıklarla manşetlere çıkarılan videoda diplomat rolünü ABD’nin Atina Büyükelçiliği basın müşaviri Torrey Goad oynadı. Önceki akşam Giannis Antetokounmpo’nun oynamadığı maçı, Yunanistan 89-80 kazandı.

BİLGİ NOTU: ABD yönetimleri son yıllarda Yunanistan ile işbirliğini arttırmayı tercih ederken Girit Adası’ndaki Suda üssü ve Dedeağaç limanı Amerikan donanması için önemli birer lojistik merkeze dönüştü.