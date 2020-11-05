ABD Başkanlık Seçimleri'nde son dakika... Trump'tan dikkat çeken hamleler peş peşe geliyor

WISCONSIN | ABD lideri Donald Trump'ın kampanya ekibi, "Wisconsin'in bazı bölgelerinde düzensizlikler tespit edildiği" iddiaıyla resmen oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Kesinleşmeyen sonuçlar, bu eyalette Biden ile Trump arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğunu gösteriyor. Bu durum da adaylara oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunma hakkı tanıyor.

Associated Press'in hesabına göre; kazanan adaya 10 seçici delege kurul delegesi kazandıracan Wisconsin'de oyların yüzde 99'u sisteme girildi. Joe Biden'ın oy oranı yüzde 49.6. Donald Trump'ın oy oranı ise yüzde 48.9.

MICHIGAN | Trump'ın seçim kurmayları Michigan'da ise farklı bir gerekçeye sığınarak mahkeme yoluna gitti. Michigan'da oyların sayılmasının durdurulmasını talep eden Trump kampanyasının buradaki gerekçesi ise "sandıkların açılması ve oyların sayılmasının izlenmesine erişimlerinin engellenmesi" olarak görünüyor.

Michigan'a bağlı Detroit'te dün öğle saatlerinde bazı protestocular oyların sayıldığı merkezin kapısının önüne gelmesi tansiyonu yükseltmişti. Göstericiler oy sayımını takip etmek isterken, yetkililer güvenliğin sağlanması için polis çağırdı. Detroit Free Press yayın kuruluşu halihazırda oy sayımının 200 kişi tarafından takip edildiğini yazdı.

Michigan'daki son durum ise şöyle: Oyların yüzde 99'ı sayıldı. Biden'ın oy oranı 50.5, Trump'ın oy oranı ise yüzde 48. Bu eyaleti alan adayın kazanacağı delege sayısı ise 16.

PENNSYLVANIA | Donald Trump ekibi için en kritik eyaletler arasında şu aşamada başı çeken Pennsyvania. Kampanya ekibi "anlamlı bir şeffaflık sağlanana kadar" oy sayımının durdurulması için iki dava açtı.

Kilit önemdeki eyalette Trump yaklaşık 2.5 puan önde seyrediyor. Fakat posta yoluyla kullanılan oylar ve Demokratların güçlü olduğu semtlerden oylar sisteme girildikçe aradaki fark daralıyor.

Pennsylvania'da 20 seçici kurul üyesi bulunuyor. Trump'ın oy oranı yüzde 50.7, Biden'ın oy oranı ise 48.1.

GEORGIA | Bu eyalette de Trump'n ekibinden usulsüzlük iddiası var. Chatham County'de postayla kullanılan ve yasal süre içinde iletilmemiş olduğu öne sürülen 53 oyun oy yığınları arasına eklendiği belirildi. İddianın kaynağı ise gözlemci bir Cumhuriyetçi parti üyesi.

16 seçici kurul üyesinin bulunduğu Georgia'da son durum şöyle şekillenmiş durumda. Oyların yüzde 98'i sayıldı. Trump'ın oy oranı 49.7, Joe Biden'ın oy oranı ise 49.1. İki aday arasındaki oy farkı ise 30 binin biraz üzerinde görünüyor.

Associated Press'in kayıtlarına göre; Joe Biden 264 delege sayısına ulaşılırken, Donald Trump 214'te kalmış durumda. 270 delegeye ulaşan ABD'nin 59'uncu başkanı olarak Beyaz Saray'a gidecek.

BIDEN BEYAZ SARAY'A DAHA YAKIN

Son tabloya göre; Demokrat Joe Biden'ın başkan olma ihtimali daha yüksek görülüyor. Wisconsin ve Michigan'da tablo değişmezse, altı delegenin bulunduğu Nevada'yı kazanması halinde Biden'ın başkanlığa uzanan yolu açılacak.