ABD başkanlık düellosunu Demokrat aday kazandı: Kamala hücumda Trump defansta

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Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Aday Donald Trump Türkiye saatiyle dün sabaha karşı ilk kez televizyon karşısında seçmenlerin önüne çıkarken Harris’in Trump’a yönelik kişisel saldırılarının Trump’ın dengesini bozduğu ve uzun bir süre boyunca savunmada kalmasına sebep olduğu görüldü.

TRUMP YEMLERİ YUTTU

Demokrat aday, Cumhuriyetçi eski başkanın sinirleriyle oynarken; Trump’a 2020 seçim yenilgisini hatırlatarak, mitinglerindeki seçmen kalabalığıyla alay ederek ve Trump’ın babasının kendisine verdiği paradan bahsederek kışkırttı. Genel kanıya göre Trump, bütün bu kışkırtma yemlerini yuttu.

HARRIS İYİ ÇALIŞMIŞ

Düello boyunca Harris’in dersine iyi çalıştığı, cümlelerini iyi ezberlediği ve sakin kaldığı görülürken, Trump’ın Harris’e etkili şekilde saldırabileceği birçok noktada elindeki fırsatları yeterince kullanamadığı ve rakibinin kendisine yönelik kişisel saldırılarında takılıp kaldığı bariz bir şekilde ortadaydı. İki reklam arasıyla birlikte 95 dakika süren münazarada hayat pahalılığı, kürtaj, yasa dışı göç sorunu, 6 Ocak 2021 Kongre baskını, İsrail’in Gazze’deki katliamı, Ukrayna-Rusya savaşı, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi, sağlık politikaları ve iklim değişikliği gibi birçok konu konuşuldu.

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EKONOMİ ANA GÜNDEM

ABD ekonomisinin durumu ve halkın alım gücü konularında Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Harris’in üç buçuk yıllık yönetiminin ülkede görülmemiş enflasyona sebep olduğunu ve market fiyatlarının yüzde 50 ila 80 arasında yükseldiğini öne sürdü: “Bu durum halk için, orta sınıf için, her sınıf için bir felaket oldu.”

Harris ise Trump’tan bir enkaz devraldıklarını ve rakibinin Büyük Buhran’dan bu yana en kötü işsizlik rakamlarını devrettiğini belirtti. Başkan yardımcısı, “Yaptığımız şey Donald Trump’ın bıraktığı karmaşayı temizlemekti. Yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz şey ise Amerikan halkının özlemleri ve umutları olduğunu bildiğimiz şeylerin üzerine daha fazlasını inşa etmek” dedi.

GÖÇ KRİZİ ÖNEMLİ BAŞLIK

Trump, gece boyunca rakibi Harris’e ABD’nin güney sınırındaki yasa dışı göç üzerinden saldırdı. Biden-Harris yönetimi sırasında 10 milyondan fazla kaçak göçmenin ülkeye giriş yapmasını sık sık dile getiren Trump’a yönelik Harris’in cevapları karşı saldırı şeklindeydi. Biden-Harris yönetiminin bu yıl başında Kongre’ye daha sıkı sınır güvenliği için bir yasa tasarısı gönderdiklerini ancak bu tasarının Trump tarafından engellendiğini savunan Harris, moderatörün sorduğu “neden bu tasarı için 3 yıl beklediniz” sorusunu cevapsız bıraktı. Trump ise ülkeye milyonlarca insanın akın ettiğini ve bu “tehlikeli” göçmenlerin ülkeyi mahvettiğini belirtti. Trump ayrıca 2021’de Biden’ın Harris’e verdiği sınır güvenliği görevini hatırlatarak “O sınır çarıydı. Bunu unutmayın. Sınırdan utandığı için kendisine sınır çarı denmesini istemiyor” dedi.

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KİM DAHA İSRAİLCİ

İsrail’in Gazze’de 11 aydır yürüttüğü katliam da düelloda konuşulan konulardan biriydi. Harris, Biden’ın politikalarını birebir tekrarlarken; İsrail’in kendini savunma hakkını sonuna kadar savunacağını ancak çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve savaşın bitmesi gerektiğini belirtti. Harris’in İsrail’den “nefret ettiğini” söyleyen Trump, eğer Harris başkan seçilirse İsrail’in “iki yıl içinde yok olacağını” iddia etti. İsrail’den nefret etmediğini savunan Harris ise, “Kesinlikle doğru değil. Kariyerim ve hayatım boyunca İsrail’i ve İsrail halkını destekledim” dedi.

PUTİN DE KONU OLDU

Her iki aday, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve savaşın geleceği hakkında politikalarını da anlattı. Harris’in “Eğer Trump başkan olsaydı Putin şimdi Kiev’de oturuyor olurdu” sözlerine Trump “Ben başkan olsam Putin sessizce Moskova’da oturuyor ve 300 bin kişiyi kaybetmemiş olurdu” yanıtını verdi. Harris, Trump’ın Ukrayna’yı Rusya’ya yem edeceğini iddia ederken Trump ise artık savaşın bitmesi ve kaybedilen hayatların durdurulması gerektiğini söyledi. ABD’nin 45’inci Başkanı ayrıca şayet savaş durdurulmazsa Putin’in nükleer silah kullanabileceğini ve 3’üncü Dünya Savaşı riski olduğunu da vurguladı.

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‘3’E KARŞI 1 TARTIŞTIM’

ABC News kanalında yayınlanan münazarada iki moderatör bulunurken, moderatörlerin sık sık Trump ile tartışmaya girdiği ve eski başkanın sözlerini düzeltmeye çalıştığı görüldü. Münazara sonrası Trump, düellonun “3’e karşı 1” gerçekleştiğini söyledi ve ertesi sabah şöyle ekledi: “Birçok insan bundan çok öfkeli. Bence ABC dün gece büyük bir darbe aldı. ABC’nin lisansları ellerinden alınmalı.”

DÜELLOYA DAMGA VURAN SÖZLER

TRUMP: BİDEN’I KÖPEK GİBİ ATTILAR

Donald Trump, teyit edilmemiş birçok iddiayı gündeme getirdi:

- Trump, kaçak göçmenler ile ilgili “Ohio’da kaçak göçmenler köpekleri ve kedileri yiyorlar” dedi, moderatör iddiayı yalanladı.

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- Trump, kendisine yönelik suikast girişimiyle ilgili Demokratları suçlayarak “Hakkımda söylediklerinden ötürü kurşun yedim” dedi.

- “2020’de seçimi kaybettiğimi hiç de kabul etmiyorum” diyen Trump, Başkan Biden için “başkanlık kampanyasından köpek gibi dışarı attılar” ifadesini kullandı.

KAMALA: PUTİN TRUMP’I YER

Kamala Harris de Trump’ı doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. Bazıları şöyle:

- “Askeri liderlerle konuştum. Senin bir utanç olduğunu söylüyorlar.”

- “Dünya liderleri Donald Trump’a gülüyor.”

- “Diktatörler ve otokratlar seni pohpohlama ve iyiliklerle manipüle ederler.”

- “Putin seni öğle yemeği niyetine yer.”

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CNN ANKETİNE GÖRE KAMALA YÜZDE 63 TRUMP YÜZDE 37

Amerikan CNN’in düellodan sonra yaptırdığı hızlı ankete göre münazarayı izleyenlerin yüzde 63’ü Harris’in kazandığını söylerken sadece yüzde 37’si Trump’ın kazandığını düşündü. 27 Haziran’daki Biden-Trump anketinde aynı anket Trump’ın yüzde 67’ye yüzde 33’lük üstünlük sağladığını göstermişti.

İKİNCİ DÜELLO MUAMMA

Trump, düellodan sonra bir kez daha Harris ile karşı karşıya gelip gelmeyeceği konusunda seçmenlere net bir cevap vermedi. Münazaradan saatler sonra sabah saatlerinde FOX News yayınına katılan Trump, “Bunu yapmaya meyilli değilim çünkü tartışmayı büyük farkla kazandım. Ama bence bunu bir kenara bırakalım ve ne olacağını görelim” dedi. Harris’in seçim kampanyası yöneticisi Jen O’Malley Dillon ise ”Başkan Yardımcısı Harris ikinci bir tartışmaya hazır. Donald Trump hazır mı” dedi.

TAYLOR SWİFT, HARRİS’E DESTEK AÇIKLADI

ABD’li şarkıcı Taylor Swift (33), televizyon düellosu bittikten sonra yayımladığı açıklamasında Kamala Harris’i destekleyeceğini açıkladı. Swift, “Kamala Harris’e oy veriyorum çünkü o, bir savaşçıya ihtiyaç duyduğuna inandığım haklar ve davalar için savaşıyor” dedi. 283 milyon takipçisi ile büyük bir hayran kitlesi bulunan Taylor Swift paylaşımını elinde kediyle çekilmiş fotoğrafla yapıp altına ‘Çocuksuz kedili kadın’ diye imza attı. Trump’ın başkan yardımcı adayı J.D. Vance, çocuğu olmayan 59 yaşındaki Kamala’ya ‘çocuksuz kedili kadın’ diye sataşmıştı.