ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Başkan seçilen Joe Biden sağ ayağında bir burkulma yaşadı. İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.

78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.