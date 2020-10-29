MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD başkanını ayı ve kaplana seçtirdiler!
GeriDünya ABD başkanını ayı ve kaplana seçtirdiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

ABD başkanını ayı ve kaplana seçtirdiler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD başkanını ayı ve kaplana seçtirdiler!
Abone Olgoogle-news

Rusya’da bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplan ve ayı, ABD’de 3 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için kehanette bulundu.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki hayvanat bahçesinde bir kaplan ve bir ayının önüne iki adet karpuz koyuldu. Karpuzların üzerine ise ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden’ın suratları resmedildi. Hayvanların 3 Kasım’da ABD’de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda kehanette bulunduklarına inanılıyor.

ABD başkanını ayı ve kaplana seçtirdiler

AYI VE KAPLAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Bartek adlı kaplan, Trump’ın suratının resmedildiği karpuzu aşağıya düşürerek oynamaya başlarken, Han isimli Bengal kaplanı ise Biden'in karpuzunu seçti. 2016 seçimlerinde de ‘kehanette bulunan’ hayvanlar, Hillary Clinton’ı seçmişti ancak, ABD Başkanı seçilen Donald Trump olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle