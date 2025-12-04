ABD Başkanı’ndan Suriye liderine övgü... "Ahmed sen harika bir lider olacaksın"

Haberin Devamı

SURİYE’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümüne yaklaşılıyor. Ülkeyi yeniden kalkındırma ve uluslararası arenaya çıkarma yolunda yeni Şam yönetiminin önündeki en büyük engellerden biri olarak İsrail’in saldırgan politikası görülürken, ABD’de Donald Trump yönetiminin Suriye’ye desteği dikkat çekiyor. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın son günlerde Şam yönetimine destek açıklamaları dikkat çekiyor.

‘ŞARA’YA GÜVENİYORUM’

Önceki gün Şam’ı ziyaret eden ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye lideri Ahmed Şara, Trump’ın Şara’ya yazdığı mektupla poz verdi. Trump’ın el yazısıyla, “Ahmed sen harika bir lider olacaksın ve ABD yardım edecek” yazan mektubun altında, ikilinin Oval Ofis’teki buluşmalarından da bir fotoğraf yer aldı. Trump önceki gece Beyaz Saray’daki bir etkinlikte Suriye’deki son gelişmelerle ilgili bir soruya ise, “Şara’ya güveniyorum” yanıtını verdi. “Suriye’nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini” söyleyen Trump, Şara’nın geçen ay Beyaz Saray’a yaptığı ziyareti hatırlatarak, “Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Tom Barrack, Ahmed Şara ’ya Trump’ın el yazısıyla yazdığı ve ‘Ahmed’ diye hitap ettiği fotoğraf ve mesajı iletti.

TRUMP’TAN İSRAİL’E MESAJ

ABD Başkanı pazartesi günü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İsrail’e seslenerek, Suriye’nin gelişmesini engelleyecek müdahalelerden kaçınma çağrısı yapmıştı. Amerikan basınına konuşan ABD’li yetkililer de Binyamin Netanyahu yönetiminin İsrail’e karşı yürüttüğü saldırgan politikanın Beyaz Saray’ı rahatsız ettiğini söylemişti. Netanyahu ise Suriye ile anlaşma için Şam’dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşarken İsrail ordusunun Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye’de işgal ettiği bölgelerde kalacağını söylüyor.

Haberin Devamı

BM’DEN CEVAP GİBİ TASARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ise Netanyahu’nun açıklamalarına cevap gibi bir karar tasarısını kabul etti. BM Genel Kurulunun son oturumunda, İsrail’in Suriye’nin Golan bölgesi işgalini ve fiili ilhakını yasadışı kabul ederek bölgeden çekilmesi çağrısı yapan ve Mısır tarafından sunulan “Suriye’nin Golan’ı” başlıklı tasarı 123 üye ülkenin “evet” oyu ile kabul edildi. İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke “hayır” oyu kullanırken, 41 ülke çekimser kaldı.

‘GOLAN BİZİM TOPRAĞIMIZ’

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin haberine göre, Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Ulabi de işgal altındaki Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğunu belirterek, ülkesinin buranın tamamını İsrail’den geri alma hakkı olduğunu vurguladı.

BİLGİ NOTU:

Haberin Devamı

İsrail, 1967 yılında işgal ettiği Golan’ı 1981 yılında yasadışı olarak ilhak etmişti. Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra tampon bölgeye girerek buradaki işgalini genişleten İsrail, son bir yıldır özellikle Süveyda’daki Dürzileri bahane ederek Suriye topraklarını defalarca hedef aldı.