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Dünya
AA
Haber GiriÅŸ: 01.08.2020 - 06:28,Son GÃ¼ncelleme:

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan TikTok açÄ±klamasÄ±: YasaklayacaÄŸÄ±z!

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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan TikTok açÄ±klamasÄ±: YasaklayacaÄŸÄ±z!
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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in merkezle sosyal medya platformu TikTokâ€™u yasaklamak iÃ§in kararname imzalayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

Trump, Florida eyaletine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sonrasÄ± baÅŸkent Washington DCâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸte uÃ§akta gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.ÂTikTok'a karÅŸÄ± alÄ±nacak Ã¶nlemleri uzun sÃ¼redir dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacaÄŸÄ±z." dedi.Â 

Åžu anda acil durum ekonomik yetkileri olduÄŸunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak iÃ§in ya bu yetkilerini kullanacaÄŸÄ±nÄ± ya da bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesi imzalayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Trump bu kararÄ±nÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde bile resmileÅŸtirme ihtimali olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

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