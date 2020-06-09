ABD Başkanı Trump'tan göstericileri çıldırtacak sözler
Salgın, işsizlik, seçim hazırlıkları ve George Floyd protestoları... ABD'de sular durulmuyor
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Trump, ülkedeki çeşitli polis teşkilatlarının ve güvenlik birimlerinin temsilcileri ile Beyaz Saray'da yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki polis şiddetine yönelik tartışmalara ilişkin, "Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz. Polislerimizi terhis etmiyoruz." açıklamasında bulundu.
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Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülkedeki "polisin kaynaklarını kesin" ve "polis teşkilatlarını dağıtın" çağrılarına tepki gösteren Trump, "Güvenlik güçlerimiz sayesinde artık ülkemizde daha az suç işleniyor. Ben bununla gurur duyuyorum. Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz. Polislerimizi terhis etmiyoruz." ifadesini kullandı.
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Ülkedeki huzur içinde yaşamın polis sayesinde olduğunu vurgulayan Trump, "Polis teşkilatında kötü aktörler olmadığından emin olmak istiyoruz. (Floyd'un öldürülmesi) Son dönemde şahit olduğumuz gibi, çok korkunç şeyler gördüğümüz zamanlar oluyor. Ancak polislerin yüzde 99'unun çok iyi insanlar olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
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Trump, polis teşkilatındaki sıkıntıların giderilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Floyd'a olanlar ve öncesinde yaşananlar gibi şeylerin bir daha olmaması için, daha kibar bir tarzın nasıl sağlanacağı konusunda tartışıyoruz. Ancak, dünyadaki en iyi güvenlik güçlerinden vazgeçemeyiz." görüşünü paylaştı.
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"Afrika kökenli Amerikalılar'ın, cezai adalet sistemine ilişkin güvensizliğini tamamen anlıyoruz"
Toplantıda ABD Adalet Bakanı William Barr da, "Güvenlik güçlerinin, Afrika kökenli Amerikalıların, ceza adaleti sistemine ilişkin güvensizliğini tamamıyla anladığını düşünüyorum." diye konuştu.
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Ülkede son 50 yılda eşitliğin sağlanması adına birçok adım atıldığına işaret eden Barr, şöyle devam etti:
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"Bugün beni iyimser yapan şey şu ki, bugüne kadar hiçbir başkan ceza adaleti sistemini reforme etmeye Trump kadar kararlı olmamıştı. Günümüzde, başa çıkmak zorunda kaldığımız konularla ilgili bir komisyon kurduk."
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Polis teşkilatlarına katılan kişilerin daha eğitimli ve işine sadık olduğundan emin olmak adına standartları değiştirmeyi de değerlendirdiklerini kaydeden Barr, "Artık durup, bekleme zamanı geçti. Kötünün içinden iyiyi çıkarmak artık bize düşüyor. Biz bunu başarabiliriz." dedi.
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Hukuk ve nizamın, medeniyetin temeli olduğunu kaydeden Barr, "Ülkemizin şiddetle değil, hukukla yönetildiğinden emin olmak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.
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Dün Minneapolis Belediye Meclisi polis teşkilatının dağıtılacağı açıklanmıştı
George Floyd'un ölümüyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar ABD'nin dört bir yanında ikinci haftasına girerken, olayın meydana geldiği Minneapolis kenti Belediye Meclisi'nin yeterli çoğunluğu dün açıkladığı kararlar polis teşkilatını dağıtıp yeni bir anlayışla yeni bir kolluk gücü oluşturma sözü verdi.
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13 üyeli Belediye Meclisi'nin 9 azası, polisin ırkçılıkla suçlandığı şehirde "yeni bir kamu güvenliği modeli" oluşturulacağı bildirilmişti.
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Yıllardır bunun mücadelesini veren ırkçılık karşıtları ise, bunun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etmişti.
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CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
ABD'de CNN televizyonu için yapılan bir ankette Başkan Donald Trump'a destek bir önceki aya göre 7 puan geriledi.
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SSRS Araştırma Şirketi tarafından CNN için 2-5 Haziran'da 1259 kişi ile yapılan ankette Trump'ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 38 ve beğenmeyenlerin oranı yüzde 57 olarak açıklanırken kalan yüzde 5 fikir belirtmedi.
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Aynı şirketin mayısta yaptığı anketlerde Trump'a destek oranı yüzde 45 düzeyindeydi.
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Ankette katılımcıların yüzde 31'i Trump'ın ırkçılık konusunu ele alış biçimini beğendiğini belirtirken, beğenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 63 oldu.
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Biden arayı açıyor
Diğer taraftan, bugün seçim yapılsa kimi tercih edecekleri sorulan katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı destekleyeceğini söyledi. Trump'ın Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 55 olarak açıklandı.
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Mayısta yapılan ankette Biden'a destek yüzde 51 ve Trump'a destek yüzde 46 düzeyindeydi.
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Trump'a desteğin düşmesinde siyahi Amerikalı George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Trump'ın askeri güç kullanma tehdidinin etkili olduğu ifade ediliyor.
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ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi.
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North Carolina'dan bu sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı.
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Siyahi Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.
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Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.