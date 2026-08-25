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ABD Başkanı Trump'tan İran çıkışı: 'İnsani kriz durdurulmalı'

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#Donald Trump#İran#İnsani Kriz
ABD Başkanı Trumptan İran çıkışı: İnsani kriz durdurulmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 14:35

İran ile yaşanan gerilimlere ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin zor durumda olduğunu öne sürdü. Trump, İran'da insani krizin devasa boyutlara ulaştığını iddia ederek, bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini savundu.

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ABD Başkanı Trump, İran'ın ocak ayında düzenlenen gösterilere katılan bazı protestocuları idam etmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump, "Çöküş sürecindeki İran, ordusunun büyük bir kısmına maaş ödemiyor. Aynı zamanda, protesto etmedikleri halde bile protestocuları daha önce hiç görülmemiş boyutlarda katlediyor. Bu, devasa boyutlarda bir insani kriz ve hemen durdurulmalı" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

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Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

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İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

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#Donald Trump#İran#İnsani Kriz

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