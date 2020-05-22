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Dünya
AA - Fotoğraf: Abaca
Haber Giriş: 22.05.2020 - 00:50,Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan ikinci dalga olasılığıyla ilgili açıklama: "Durdurmayacağız"

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ABD Başkanı Trump'tan ikinci dalga olasılığıyla ilgili açıklama: "Durdurmayacağız"
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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

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