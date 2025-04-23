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ABD Başkanı Trump'tan flaş vergi açıklaması: Çin'e yönelik vergiler düşecek

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#ABD#Çin#Donald Tump
ABD Başkanı Trumptan flaş vergi açıklaması: Çine yönelik vergiler düşecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 02:02

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 145'ten daha düşük bir oran olacağın açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı müzakerelerin ardından Çin'e uygulanan yüksek gümrük vergisi oranının önemli ölçüde düşürüleceğini belirterek, ticaret anlaşması konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

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Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, bir muhabirin Çin'e uygulanacak gümrük vergilerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Trump, "Yüzde 145 çok yüksek. O kadar yüksek olmayacak ancak sıfır olmayacak." diye konuştu.

Trump, "Çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacak ve ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nde anlaşma yapamayacaklar. Çin'e karşı çok iyi olacağız, Başkan Xi ile harika bir ilişkimiz olacak. Çok iyi iş çıkaracaklar ve bence mutlu olacaklar ve bence birlikte çok mutlu yaşayacağız ve ideal olarak birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

POWELL'I GÖREVDEN ALACAK MI?

Öte yandan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'la ilgili sorulan soruları da yanıtladı.

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Trump, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını ancak kendisini faizleri düşürme konusunda daha aktif görmek istediğini söyledi.

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#ABD#Çin#Donald Tump

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