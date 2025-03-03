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ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklamalar... "Zelenski'ye daha fazla tahammül etmeyeceğiz"

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#Ukrayna#ABD#Donald Trump
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 19:50

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Zelenski'ye Daha fazla tahammül etmeyeceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski’nin “savaşın sonu çok ama çok uzak” açıklamasına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu, Zelenski tarafından yapılabilecek en kötü açıklama Amerika buna daha fazla tahammül etmeyecek. Bu adam, Amerika’nın desteğini aldığı sürece barış olmasını istemiyor. Avrupa ise Zelenskyy ile yaptıkları toplantıda, ABD olmadan bu işi yapamayacaklarını açıkça belirtti. Rusya’ya karşı bir güç gösterisi açısından pek de iyi bir açıklama olmadı. Ne düşünüyorlardı?" diye konuştu.

TRUMP YARIN NE AÇIKLAYACAK?

Trump, Truth Social medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump, paylaşımında "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" ifadesini kullanmıştı.

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#Ukrayna#ABD#Donald Trump

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