ABD Başkanı Trump'tan dudak uçuklatan seçim vaadi

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ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Dallas'ta düzenlenen cumhuriyetçi ara seçim kongresinde dikkat çekici bir vaatle sahneye çıktı. Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki seçimlerde kongrenin kontrolünü elinde tutması halinde her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar ödeme sözü veren Trump, bu ödemenin "Trump temettüsü" olarak adlandırılacağını duyurdu.

Trump, söz konusu paranın kaynağına ilişkin açıklama yapmazken, yalnızca "Ülkemiz çok fazla para kazanıyor" ifadesini kullandı.

Teorik olarak 1 trilyon doları aşması beklenen bu taahhüt, Trump'ın seçim öncesi ekonomik vaatlerini daha da genişletmesi olarak yorumlandı.

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'BEN YARIŞTAYIM, BİR KEZ DAHA'

Trump, anketlerin Demokratları işaret etmesine rağmen cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu koruyabileceğine olan inandığını belirterek, "Sizden sanki ben seçim yarışındaymışım gibi davranmanızı istiyorum. Ben yarıştayım, ben yarıştayım, bir kez daha" diye konuştu.

Trump, partisinin anketlerdeki olumsuz tabloya rağmen zafer kazanacağını savundu. Ülkedeki anketler, Trump'ın onay oranının yüzde 30'lu seviyelerin altında olduğunu ve seçmenlerin yüksek fiyatlar ile İran savaşına duyduğu öfkenin arttığını ortaya koyuyor. Decision Desk HQ, kasım ayında Temsilciler Meclisi'nde Demokratların 230'a 205, Senato'da ise 51'e 49 sandalyeyle üstünlük sağlayacağını öngörüyor.

HÜRMÜZ'E YENİ İSİM ÖNERİSİ: 'TRUMP BOĞAZI'

Trump, İran savaşını güçlü bir şekilde savunarak zafer öngörüsünde bulundu ve savaşı doğrudan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilişkilendirdi. ABD Başkanı, stratejik açıdan hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'na kendi adının verilmesini önerdi.

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyi askeri başarıya bağlayan Trump, "Gıda fiyatları ve neredeyse diğer tüm kalemler hızla düşüyor. Bu arada, İran ile savaşı kazandığımız anda petrol de düşecek" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı, kongrede diğer cumhuriyetçilerin de dile getirdiği komünizm tehdidi söylemini yineleyerek, "Eğer onlar kazanırsa, burası komünist bir ülke olacak" dedi.

'SİZ DE BİZİMLE BİRLİKTE KAZANIRSINIZ'

Trump, seçmenlere seslenerek, "Oyunuz, ülkemizin önümüzdeki 250 yılın başlangıç kapısında tökezleyip tökezlemeyeceğine ya da ileri atılıp asla geriye bakmayacağına karar verecek" diye konuştu.

Trump, "Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa, siz de bizimle birlikte kazanırsınız ve 5 bin dolar alırsınız. Buna 'Trump temettüsü' denecek" dedi.

Trump'ın perşembe günü kongre finali için Dallas'a geri dönmesi bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in açılış konuşmasının ardından kabine üyeleri, kongre liderleri ve Meclis ile Senato yarışlarındaki adaylar da programda yer alacak.

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CUMHURİYETÇİLERİN SEÇİM KUMARI

Cumhuriyetçilerin seçim planı, Trump'ın yarışta olmadığı bir dönemde bile kendisine sadık seçmenleri harekete geçirip geçiremeyeceği üzerine kuruldu. Parti, bu stratejiyle bağımsız seçmenleri ikna etmeyi umuyor. American Airlines Center'da toplanan Cumhuriyetçiler, kasımdaki ara seçimler için endişeli olmadıklarını belirtti. Kongrede, İsrail gibi konularda partisinin sol kanadıyla giderek daha fazla ters düşen Demokrat Senatör John Fetterman'ın da bir video mesajı yer aldı.

Cumhuriyetçiler kongrede vergi indirimlerini ve göçmenlik uygulamalarını öne çıkararak artan imalat ve düşen reçeteli ilaç fiyatlarını övdü. Devasa arena, Trump posterleriyle süslendi. Destekçiler, Trump'ın adı ile fotoğrafının yanı sıra bir Amerikan bayrağı taşıyan payetli ceketler giydi. Yiyecek stantları aşırı pahalı atıştırmalıklar satarken, hediyelik eşya standları tişört, kupa, poster ve Trump'ın ikinci oğlu Eric'in son kitabı "Under Siege"in (Kuşatma Altında) kopyalarını sattı. Trump'ın mitinglerinden aşina olunan "ABD! ABD!" tezahüratları, ABD milli marşıyla birlikte salonda yankılandı.

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'TRUMP ATEŞ GİBİ'

Trump'ın konuşması salonda sıcak karşılandı. Her cümlesinden sonra kendiliğinden yükselen tezahüratlar, American Airlines Center'ın geniş atriyumuna taştı.

AFP'ye konuşan Dallas sakini Tracey Wroblski, Trump'ın ara seçim mesajlarının "ateş gibi" olduğunu söyleyerek, "Bu harika, ülkemizi düzeltiyoruz. Komünizme kaymıyoruz. Cumhuriyetçi kalıyoruz" dedi.

Etkinlik, bir ara seçim için özel olarak düzenlenen ilk cumhuriyetçi ulusal kongre olma özelliği taşıyor. Herhangi bir resmi parti işinin planlanmadığı etkinlikte organizatörler, Trump'ın sicilini ve cumhuriyetçi adayları öven iki gecelik bir televizyon mitingi düzenledi. 100'den fazla Meclis üyesi ve adayın katılması beklenen kongrede her gece 50'den fazla konuşmacı ve sunum yer alacak.