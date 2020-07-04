ABD başkanı Trump'tan 'Bağımsızlık Günü'nde gövde gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarını dün akşam Güney Dakota eyaletindeki heykelleriyle ünlü Rushmore Dağı’nda yaptı.

Trump destekçilerinin de izleyici olarak katıldığı kutlamalar ABD başkanı için adeta bir mitinge dönüştü.

Donald Trump Rushmore Anıtı'nın önünde verdiği pozlarla adeta gövde gösterisi yaparken ülkedeki koronavirüs salgınına rağmen kutlamaya gelen büyük kalabalığın maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

Trump, kutlamalarda yaptığı konuşmasında ülkede hala davam eden ırkçılık karşıtı protestolara değinirken bu protestolarda yer alan 'sol' görüşlü liberal vatandaşları ülkenin değerlerini yok etmekle suçladı.

Donald Trump, bu gösterilerin Amerika’da hükümetin temellerini tehdit haline geldiğini öne sürdü.

Trump, protesto eylemlerinde ülkenin kurucusu olan bazı isimlerin heykellerinin ırkçılığı temsil ettikleri nedeniyle yıkılmak istenmesi ve tahrip edilmesine de değinerek "Amerikan halkı ülkesinin, değerlerinin, tarihinin ve kültürünün elinden alınmasına izin vermez" iddiasında bulundu.

Trump'ın bölgeye ziyareti ise yine protesto eylemlerine sahne oldu.

Geçmiş ABD başkanlarının büstlerinin yer aldığı Rushmore Dağı Anıtı'nın yer aldığı toprakların kendilerinden çalındığını iddia eden Amerikan yerlileri Trump'ın konuşma yaptığı alanın çevresinde gösteri düzenledi.

Göstericiler ve polis arasında sert tartışmalar yaşandı.

1868 yılında Amerikan hükümeti Kuzey Dakota, Güney Dakota ve dört eyalete daha uzanan bölgeyi “Büyük Sioux Ulusu” toprakları olarak tanımıştı.