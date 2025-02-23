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ABD Başkanı Trump'tan Almanya'daki seçimlerine ilişkin açıklama: ABD için büyük bir gün

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#ABD#Donald Trump
ABD Başkanı Trumptan Almanyadaki seçimlerine ilişkin açıklama: ABD için büyük bir gün
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 23:05

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

ABD gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaştı.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

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#Almanya#ABD#Donald Trump

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