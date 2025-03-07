ABD Başkanı Trump: Kanada bizi dolandırdı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık ofisinde açıklamalarda bulunuyor.

Her ay yeni kayıplar yaşadılar. 110 bin üretim işi kaybedildi. Biz bu sadece üretim çöküşünü sonlandırmadık aynı zamanda gelir oluşturmaya başladık. Bu uzun zamandır yapılmıyordu. 10 bin istihdam sağlık. Bu daha başlangıç. Bu birçok kişiyi şaşırtıyor. Beni de şaşırtıyor. Otomobil üreticileri gelişmelerden memnun. ABD için çok önemli adımlar atıldı. Sadece 1 ay da bunlar gerçekleşti. 27 binden fazla iş kaybı yaşandı Biden'ın son senesinde. Biden döneminde bir çöküş yaşandı. Ben yeni görevliler atıyorum ve özel sektörü büyütüyorum. Biden'ın döneminde her 4 işten 1'i devlet işiydi. Trump döneminde yüzde 93'ü özel sektör tarafından yapılıyor. Bunlar Amerikalılar için yapılıyor.

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Biden döneminde ülkede büyük bir çöküş yaşandı. Kanada bize yüzde 200'ün üzerinde vergi uyguluyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Kanadalı yöneticilerle görüşüyoruz. Bu akıl alır bir şey değil. Korkunç bir vergi. Ürün satmamızı imkansız kılıyorlar. Onların pazarında neredeyse yok gibiyiz. Kanada bizi gümrük vergileriyle dolandırıyor yıllardır. Pazartesi ya da Salı yeni adımlar atacağız. Şu anki durum adil değil. Ülkemiz yıllarca kandırıldı. Bunu ilk dönemimde durdurmuştum. Ama şimdi bu kökünden durduracağım. Gümrük vergileri düşürmeye karar verdiler. AB bu konuda çok kötü bir durumda. ABD'yi sürekli kullandılar. Sürekli bizden faydalandılar. Bizden geçmişteki gibi faydalanamayacaklar. Çünkü artık iş bilen bir başkanınız var.