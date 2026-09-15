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ABD Başkanı Trump'ın seçim planı mahkemeye takıldı

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#Donald Trump#ABD Ara Seçimleri#ABD Yüksek Mahkemesi
ABD Başkanı Trumpın seçim planı mahkemeye takıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 10:59

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sisteminde değişiklik planına izin vermedi. Mahkeme, Washington yönetiminin federal seçimlerde posta yoluyla oy kullanımına kısıtlama getirme girişimini engelledi. Yeni kuralların kasımda yapılacak ara seçimlerde uygulanması kabul edilmedi.

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Yüksek Mahkeme, ABD Posta Servisi'nin (USPS) posta yoluyla oy kullanımına getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin kararını açıkladı. Kararda, hükümetin yeni kuralların uygulanmasını engelleyen alt mahkeme kararının kaldırılması yönündeki talebinin reddedildiği aktarıldı.

Yargıç Brett Kavanaugh, Yüksek Mahkeme'nin kararını savunarak, eyalet ve yerel seçim yetkililerinin yeni gereklilikleri 3 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesinde uygulamak için yeterli zamana sahip olmadığını ifade etti. Kavanaugh, söz konusu kuralların yaklaşan seçimde uygulanmasının "keyfi ve mantıksız" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme kararıyla birlikte, konuya ilişkin hukuki süreç devam ederken, posta yoluyla oy kullanmaya yönelik yeni gerekliliklerin uygulanması engellendi.

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ABD'DE OY VERME İŞLEMLERİNDE YENİ KURAL UYGULAMASI

USPS, 25 Ağustos'ta, ara seçim öncesi eyaletlerdeki seçim yetkililerinin posta yoluyla oy kullanacak seçmenlerin isim ve adres bilgilerini bir portala yüklemesini gerektiren yeni kuralını duyurmuştu. Yeni kural kapsamında eyalet seçim yetkililerinin, seçmenlerin bilgilerini "federal oy pusulalarını posta portalına" iletmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu bilgileri iletmeyen eyaletlere pusula gönderilmeyeceği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda, ülkede posta yoluyla oy kullanma kurallarını sıkılaştırmayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

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#Donald Trump#ABD Ara Seçimleri#ABD Yüksek Mahkemesi

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