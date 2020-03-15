MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı
GeriDünya ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:25,Son Güncelleme:/

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle