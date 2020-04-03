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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 00:49,Son Güncelleme:/

ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de "negatif" çıktı

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ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de "negatif" çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sabah Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

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