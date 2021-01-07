ABD Başkanı Trump’ın azledilmesi gündemde - Azledilmek ne demek?

Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ile ilgili açıklamalar devam ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

AZLEDİLMEK NE DEMEK?

Azledilmek kelimesi Arapça kökenlidir. Türk Dil Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, azledilmek, görevden alınmak, görevine son vermek anlamına geliyor.