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ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

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#ABD#Donald Trump#Yemen
ABD Başkanı Trump, Yemendeki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 05:54

ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir saldırının görüntülerini paylaşarak, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump’tan, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik devam eden saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntüsünü paylaşan Trump, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı. Trump’ın paylaştığı görüntüde kalabalık bir Husi grubunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hedef alındığı görülürken, ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmadı.

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HUSİLER SALDIRI AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Günün erken saatlerinde Husilerden yapılan açıklamada, İsrail’in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefe yönelik dron saldırısı gerçekleştirildiği bildirilmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, dronun Ölü Deniz semalarında düşürüldüğünü duyurmuştu. Husiler ayrıca Yemen üzerinde ABD’ye ait bir keşif dronunun daha düşürüldüğünü iddia etmişti.

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#ABD#Donald Trump#Yemen

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