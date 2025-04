ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik devam eden saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntüsünü paylaşan Trump, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı. Trump’ın paylaştığı görüntüde kalabalık bir Husi grubunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hedef alındığı görülürken, ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmadı.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5