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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 23:29,Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da görüştü

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ABD Başkanı Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da görüştü
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New York Valisi Andrew Cuomo, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi, "İyi bir görüşme yaptık. Başkan bizi anlıyor." sözleriyle açıkladı.

Cuomo, Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Washington DC Basın Kulübünde basın toplantısı düzenledi.

Trump ile bazı siyasi farklılıklara rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme sürecini değerlendirdiklerini belirten Cuomo, "Trump ile özellikle, salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'taki normalleşme sürecini nasıl güçlendireceğimizi görüştük." ifadesini kullandı.

Cuomo, Trump ile alt yapı projelerini de değerlendirdiklerini vurgulayarak, "İyi bir görüşme yaptık. Başkan bizi anlıyor." yorumunda bulundu.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER DÜŞÜYOR

New York'taki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de düştüğünü dile getiren Cuomo, son 24 saatte 74 kişinin virüs nedeniyle öldüğüne işaret etti.

Cuomo, eyalette hastaneye yatırılan kişilerin ve entübe hastaların sayısının da düştüğünü kaydetti.

Kongre'nin eyaletlere sağlanacak yardım fonlarını oylamayı geciktirmesine de tepki gösteren Cuomo, "Eyalet valilerinin açlık çekmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Eyaletler olmadan milli ekonomi ne işe yarar? Eyaletler yoksa, millet de yoktur." diye konuştu.

VİRÜSÜN ABD'DEKİ MERKEZ ÜSSÜ "NEW YORK"

Salgının ülkede merkez üssü konumundaki New York'ta, Kovid-19 nedeniyle 29 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 370 bine yaklaştı.

ABD genelinde ise virüs nedeniyle 101 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon 740 bin kişiye de virüs teşhisi konuldu.

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