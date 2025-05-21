ABD Başkanı Trump: ‘Vatikan’da Ukrayna müzakeresi harika olur’

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Beyaz Saray’daki bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bence Vatikan’da yapılması harika olur. Belki ekstra bir önemi olur” dedi. Sosyal medyadaki paylaşımında da Rusya ve Ukrayna’nın müzekerelere başlayacaklarını yazan Trump, Putin ile görüşmesi sonrası Ukrayna, AB Komisyonu Başkanı, Fransa, İtalya, Almanya ve Finlandiya liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını belirterek Vatikan’ın müzakerelere ev sahipliği yapabileceğini belirttiğine dikkat çekerek “Süreç başlasın” dedi.

‘VLADİMİR, İSTEDİĞİN ZAMAN BENİ ARAYABİLİRSİN’

ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin’in önceki gün ilk kez yaptıkları telefon görüşmesinin yankıları sürüyor. Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, görüşmenin dostane bir ortamda geçtiğini iki liderin birbirlerine ön isimleriyle hitap ettiklerini söyledi. Uşakov “Trump, ‘Vladimir istediğin zaman beni arayabilirsin, sana yanıt vermekten ve seninle konuşmaktan mutlu olurum’ dedi” diyerek görüşmeye dair ayrıntı verdi. Uşakov, iki liderin vakti geldiğinde yüz yüze de görüşebileceklerini, ancak bir takvim oluşturulmadığını da sözlerine ekledi. Ukrayna ve Rusya heyetleri üç yılın ardından cuma günü İstanbul’da aynı masaya oturmuş, biner esir takası ile ateşkese dair bir yol haritasının oluşturulması kararı almıştı.