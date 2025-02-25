ABD Başkanı Trump: Ukrayna'daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum

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ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarına vurgu yaparak, "Birkaç hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol kat ettik. Akıllı davranırsak Ukrayna'daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum. Başkan Macron da bu süreçte çok yardımcı oldu" dedi.

ABD ve Fransa arasındaki ticaret ilişkilerine de değinen Trump, "Fransa ile özel bir ilişkimiz var ve bunu uzun yıllar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ SAĞLANACAK"

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Ukrayna için güvenlik garantilerine değinen Trump, Avrupa’nın bu süreçte aktif bir rol oynayacağını belirterek, "Avrupa'nın Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması için adım atacağından eminim. Anlaşma sağlandıktan sonra savaş sona erecek ve herkes kendi işine dönecek" dedi.

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yakın zamanda bir görüşme yapacağını belirterek, "Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. Hatta bu hafta ya da gelecek hafta bir anlaşma imzalamak için gelebilir" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna'nın nadir yeraltı mineralleri konusunda ABD ile bir anlaşma imzalamasını beklediğini ifade etti.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ, ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞEBİLİR"

Trump, Ukrayna’daki savaşın daha büyük bir küresel çatışmaya yol açabileceğine dair uyarıda bulunarak, "Bu savaş çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa üçüncü dünya savaşına dönüşebilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"PUTİN, AVRUPA BARIŞ GÜCÜNÜN UKRAYNA'DA GÖREV YAPMASINI KABUL EDECEK"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki barışı korumak için devreye girebileceğini belirten Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna'da görev yapmasını kabul edecek. Fransa da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu konuda bir rol üstlenebilir" dedi.

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"AVRUPA BİZDEN NE TALEP EDERSE, BİZ DE ONLARDAN AYNISINI TALEP EDİYORUZ"

Avrupa ile ticarete değinen Trump, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik mali desteğini övdü ve ABD'nin de ekonomik katkısını sürdüreceğini belirtti. Trump, ayrıca Avrupa Birliği ile mütekabiliyet esasına dayalı ticaret tarifeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Avrupa bizden ne talep ederse, biz de onlardan aynısını talep ediyoruz. Bu tamamen karşılıklı bir durum" dedi.

RUSYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

Rusya ile muhtemel ekonomik iş birliklerine de değinen Trump, "Rusya'nın büyük miktarda nadir toprak elementleri ve diğer kaynakları var. Eğer iş birliği yapabilirsek, bu dünya barışı ve kalıcı istikrar için çok iyi olur" dedi.

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"UKRAYNA'NIN KAYBETTİĞİ TOPRAKLARI GERİ ALMASI ZOR OLACAK"

Ukrayna’daki savaşla ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Kaybedilen toprakları geri almak kolay olmayacak. Ancak müzakereler sonucunda bazı bölgeleri geri almak mümkün olabilir" dedi.

"ORTAK HEDEFİMİZ UZUN VADELİ BARIŞ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Ukrayna’daki savaşın üçüncü yılına girildiğini hatırlatarak, "Ortak hedefimiz sağlam ve uzun vadeli bir barış" ifadelerini kullandı. Ukrayna halkının cesaretini ve direnişini öven Macron, "Barışın sağlanması için güçlü garantiler olmalı" dedi.

Macron, ABD ve Fransa'nın tarih boyunca hep "doğru tarafta" yer aldığını vurgulayarak, Avrupa’nın da daha güçlü ve güvenilir bir ortak olarak sürece dahil olacağını belirtti. Macron, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması fikrini desteklediklerini belirtti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Macron, "Müzakere sürecinin bir parçası olarak bu konuyu ele alacağız" dedi.