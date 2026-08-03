ABD Başkanı Trump tarih verdi! İran'la müzakereler yeniden başlayacak

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ABD Başkanı Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI OLACAKTI"

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." şeklinde konuştu.

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"Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapan Trump, bir anlaşma yapmak ve birçok "insanın hayatını kurtarmayı" çok istediğini söyledi.

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

PEZEŞKİYAN: MUTABAKAT ZAPTININ GELECEKTE DIŞ İLİŞKİLERİMİZİN MERKEZİ OLACAĞINA İNANIYORUM

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptı için "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

Mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

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İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ'DAN İRAN'A TEHDİT



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, gündemdeki gelişmelere ve İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ı doğrudan hedef alan Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe alacaktır ve onlar da bunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Yerel medyanın "askeri başarıları" görmezden geldiğini savunan Katz, hükümetin elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Katz, "söz konusu başarılar" arasında İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yöneticilerin öldürülmesini de gösterdi.

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Haberde ayrıca, İsrail güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan kapsamlı bir askeri harekatı iptal etme kararına tepki gösterdiği kaydedildi.