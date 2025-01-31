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ABD Başkanı Trump: Suriye konusunda bir karar vereceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#ABD#Suriye
ABD Başkanı Trump: Suriye konusunda bir karar vereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 01:08

ABD Başkanı Donald Trump, ABD olarak Suriye'de işlerinin olmadığını belirterek, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." yanıtını verdi.

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#Donald Trump#ABD#Suriye

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