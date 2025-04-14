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ABD Başkanı Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını duyurdu

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#ABD#Donald Trump#Somali
ABD Başkanı Trump, Somalide terör hedeflerini vurduklarını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 00:12

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını belirterek, "Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteğimiz devam edecek. Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." ifadelerini kullandı.

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Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı.

Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." değerlendirmesinde bulundu.

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#ABD#Donald Trump#Somali

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