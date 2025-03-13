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ABD Başkanı Trump, Senato azınlık lideri Demokrat Schumer'a bir kez daha "Filistinli" dedi

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#ABD#Donald Trump#Trump
ABD Başkanı Trump, Senato azınlık lideri Demokrat Schumera bir kez daha Filistinli dedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 01:47

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi olduğu bilinen Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer'a ilişkin, "Zannedersem Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vergi kesintileriyle ilgili konuştuğu sırada Demokratlara yüklenen Trump, "Zannedersem (Chuck) Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yorumun, Schumer'ın, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasını eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Schumer X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, her ne kadar Halil'in savunduğu görüşlere katılmadığını belirtse de, "Eğer ABD yönetimi, (Halil'in) herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kanıtlayamıyor ve bu kararı onun görüşleri sebebiyle alıyorsa bu yanlıştır." ifadesini kullanmıştı.

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TRUMP'TAN SCHUMER'A "HAMAS ÜYESİ" YORUMU

Trump geçen sene de Schumer hakkında "Hamas'ın gururlu bir üyesi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Schumer'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığını hatırlatarak, "Chuck Schumer, bir Filistinli oldu." demişti.

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#ABD#Donald Trump#Trump

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