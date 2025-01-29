×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Trump, Netanyahu’yu Beyaz Saray'a davet etti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Trump, Netanyahu’yu Beyaz Saraya davet etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 02:24

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider belli oldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Trump’ın 2’nci görev döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olduğu vurgulandı.

İsrail basını, ikilinin Gazze ve Lübnan’da ateşkes dahil karşılıklı işbirliğini ele almasının beklendiğini duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Donald Trump#Binyamin Netanyahu

BAKMADAN GEÇME!