ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu azarladı: Neden her zaman böyle olumsuzsun?

Amerikan haber sitesi Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Netanyahu’nun Hamas’ın cevabını “anlamsız” olarak nitelemesi Trump’ı kızdırdı. Netanyahu’nun “Bu kutlanacak bir gelişme değil, hiçbir anlamı yok” sözleri üzerine Trump’ın, “Kahretsin, neden her zaman bu kadar olumsuzsun?” diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde, Trump’ın bu çıkışının, Hamas’ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu’yu saldırıları durdurmaya ikna etme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

ABD’li yetkililer, Netanyahu’nun Hamas’ın “olumlu yanıt verdiği” yönünde bir algı oluşmasını engellemek için Washington’la yakın temas halinde olduğunu; ancak Trump’ın bu konuda tamamen farklı düşündüğünü ifade etti.

HAMAS, ESİR DEĞİŞİMİNİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas, kısa süre önce Trump’ın Gazze planındaki esir değişimi maddesini kabul ettiğini, diğer bazı başlıkların ise müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump da bu açıklamanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Hamas’ın son açıklamasına dayanarak, kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Tel Aviv yönetiminin, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığını açıklamıştı.