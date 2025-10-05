×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu azarladı: Neden her zaman böyle olumsuzsun?

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Netanyahu#İsrail
ABD Başkanı Trump, Netanyahuyu azarladı: Neden her zaman böyle olumsuzsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 19:31

ABD Başkanı Trump'ın, Hamas esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Amerikan haber sitesi Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Netanyahu’nun Hamas’ın cevabını “anlamsız” olarak nitelemesi Trump’ı kızdırdı. Netanyahu’nun “Bu kutlanacak bir gelişme değil, hiçbir anlamı yok” sözleri üzerine Trump’ın, “Kahretsin, neden her zaman bu kadar olumsuzsun?” diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde, Trump’ın bu çıkışının, Hamas’ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu’yu saldırıları durdurmaya ikna etme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

ABD’li yetkililer, Netanyahu’nun Hamas’ın “olumlu yanıt verdiği” yönünde bir algı oluşmasını engellemek için Washington’la yakın temas halinde olduğunu; ancak Trump’ın bu konuda tamamen farklı düşündüğünü ifade etti.

Gözden KaçmasınTrump, Netanyahunun bombardımanı durduracağını duyurdu ABDden Gazze açıklaması: Savaşın henüz sonu değilTrump, Netanyahu'nun bombardımanı durduracağını duyurdu! ABD'den Gazze açıklaması: 'Savaşın henüz sonu değil!'Haberi görüntüle

HAMAS, ESİR DEĞİŞİMİNİ KABUL ETMİŞTİ

Haberin Devamı

Hamas, kısa süre önce Trump’ın Gazze planındaki esir değişimi maddesini kabul ettiğini, diğer bazı başlıkların ise müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump da bu açıklamanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Hamas’ın son açıklamasına dayanarak, kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Tel Aviv yönetiminin, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığını açıklamıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Netanyahu#İsrail

BAKMADAN GEÇME!