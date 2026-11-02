ABD Başkanı Trump: İran’ın bir anlaşma gerçekleşebilir

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Axios haber platformuna kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

ABD Başkanı, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtti.

Trump, "Öyle ya da böyle bir şeyler yapacağız ama acele etmeye gerek yok. Onları mali açıdan çökerttik, paraları yok, benzinleri yok ve halkı bu durumdan iyice bıkmaya başladı." dedi.

Tahran yönetimine ilişkin olarak Trump, "Onlarla görüşüyoruz, her şey yolunda gidiyor. Onlarla ilgili sorun şu ki, bizi sürekli oyalamaya çalışıyorlar. İran tarafında sandığınız kadar aciliyet yok ancak bir anlaşma yapmak için hiç olmadığı kadar istekliler, Bu gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.