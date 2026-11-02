×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Trump: İran’ın bir anlaşma gerçekleşebilir

Güncelleme Tarihi:

#ABD-İran İlişkileri#Trump Açıklaması#Uluslararası Anlaşma
ABD Başkanı Trump: İran’ın bir anlaşma gerçekleşebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 22:40

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak istediğin belirterek, "Bu gerçekleşebilir" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Axios haber platformuna kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

ABD Başkanı, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtti.

Trump, "Öyle ya da böyle bir şeyler yapacağız ama acele etmeye gerek yok. Onları mali açıdan çökerttik, paraları yok, benzinleri yok ve halkı bu durumdan iyice bıkmaya başladı." dedi.

Tahran yönetimine ilişkin olarak Trump, "Onlarla görüşüyoruz, her şey yolunda gidiyor. Onlarla ilgili sorun şu ki, bizi sürekli oyalamaya çalışıyorlar. İran tarafında sandığınız kadar aciliyet yok ancak bir anlaşma yapmak için hiç olmadığı kadar istekliler, Bu gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD-İran İlişkileri#Trump Açıklaması#Uluslararası Anlaşma

BAKMADAN GEÇME!