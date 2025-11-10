×
HABERLERDünya Haberleri

Beyaz Saray'da kritik görüÅŸme! Trump, Åžara ile biraraya geldi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

Beyaz Sarayda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme Trump, Åžara ile biraraya geldi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 10, 2025 20:15

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmed Åžara arasÄ±nda Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 95 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmed Åžara ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan bÃ¶lgesel meselelere kadar birÃ§ok konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Beyaz Sarayda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme Trump, Åžara ile biraraya geldi

ÅžARA, ABD KONGRESÄ°NÄ°N KRÄ°TÄ°K Ä°SMÄ°YLE BÄ°R ARAYA GELDÄ°Â 

BaÅŸkan Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere ABD'de bulunan Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± Åžara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin Ã¶nemli isimlerinden ABD'de Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Brian Mast ile bir araya geldi. Suriye'ye yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda Ã¶nemli rolÃ¼ olan Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesinin BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Mast, Åžara ile Kongre binasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžara ile Mast'Ä±n yan yana poz verdiÄŸi kare, ilk olarak Suriyeli insan haklarÄ± savunucusu Jasmine Naamou tarafÄ±ndan X hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± Åžara, Beyaz Saray Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kendisini bekleyen Suriyelileri aracÄ±ndan inerek selamladÄ±.

ABD YÃ–NETÄ°MÄ°, SURÄ°YEâ€™YE YÃ–NELÄ°K Â YAPTIRIMLARI 6 AY ASKIYA ALDI

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'ye yÃ¶nelik Suriye Sezar Sivil Koruma YasasÄ± (Sezar YasasÄ±) kapsamÄ±ndaki yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 180 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kÄ±smen askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, 10 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼, Suriye'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesine devam etme taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼ belirtmek amacÄ±yla Sezar YasasÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± 180 gÃ¼n sÃ¼reyle kÄ±smen askÄ±ya aldÄ±." ifadesine yer verildi. SÃ¶z konusu kararÄ±n, 23 MayÄ±s'ta 180 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Sezar YasasÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ±n yerini aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Rusya ve Ä°ran'la ilgili iÅŸlemlerin yanÄ± sÄ±ra bu Ã¼lke menÅŸeli mal, teknoloji, yazÄ±lÄ±m, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariÃ§ tutulduÄŸu kaydedildi.

Â 

Â 

