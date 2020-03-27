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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı

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ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Twitter hesabında, Şi ile yaptığı görüşme için "çok iyi" ifadesini kullandı ve Çin'in, Kovid-19 ile mücadelesine duyduğu saygıyı ilettiğini bildirdi.

ABD Başkanı, "Salgınla mücadelede Çin ile yakın çalışma yürütüldüğünü" de aktardı.

Şinhua ajansının haberinde de Şi'nin görüşmede, ABD'ye ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam adımlar atılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Çin Devlet Başkanının görüşmede, iki ülkenin salgının kontrol altına alınmasında ve diğer alanlarda iş birliğini artırmasının, karşılıklı saygı ve kazan-kazana dayalı ilişki geliştirmesinin önemine işaret ettiği ifade edildi.

Trump, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüşmüş, iki lider Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele almıştı.

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