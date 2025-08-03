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ABD Başkanı Trump İbrahim Anlaşmaları’nı genişletmek istiyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD Başkanı Trump#İbrahim Anlaşmaları#Azerbaycan
ABD Başkanı Trump İbrahim Anlaşmaları’nı genişletmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Azerbaycan ve Orta Asya’daki bazı ülkeleri İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’na dahil etme olasılığını müzakere ettiği öne sürüldü.

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AZERBAYCAN VE ORTA ASYA

Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2020 ve 2021 yıllarında imzalanan İbrahim Anlaşmaları uyarınca Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile normalleşme kararı almıştı. Trump yönetimi, yeni Suriye yönetiminin de İbrahim anlaşmalarına dahil olmasını savunurken bir yandan da diğer ülkeleri de bu kapsama almak için müzakere yürüttüğü öne sürülüyor. Reuters ajansına konuşan kaynaklar, Azerbaycan ve bazı Orta Asya ülkelerinin İsrail ile zaten uzun süredir ilişki içinde olduğunu belirtti. Bu da, anlaşmaların bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin büyük ölçüde sembolik bir adım olacağı, ticaret ve askeri iş birliği gibi alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanılacağı anlamına geliyor. Kaynaklar, Orta Asya’yı içeren görüşmelerin henüz başlangıç noktasında olduğunu, ancak Azerbaycan ile görüşmelerin nispeten ilerlemiş olduğunu ifade ediyor.

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Donald Trump, İsrail ile Bahreyn ve BAE’nin normalleşmesini sağlamıştı.

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#ABD Başkanı Trump#İbrahim Anlaşmaları#Azerbaycan

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