ABD Başkanı Trump: Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin zor durumdaki kömür endüstrisinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Beyaz Saray’da kömür madencilerinin de katıldığı programda ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buradaki açıklamasında Trump, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi" dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ SEVİYEDE PARA AKIŞI SAĞLIYORUZ"

Tarifeler konusunda birçok ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini ve bunların "hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı anlaşmalar" olduğunu ifade eden Trump, "70’te fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Sorun ise hepsini kısa sürede kabul edebilecek olmayışımız. Buna gerek de yok, çünkü bildiğiniz gibi gümrük tarifeleri devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.

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Trump, "Yıllarca belirli ülkeler tarafından bu tarifeler konusunda sömürüldük ve kötüye kullanıldık. Onlar bize karşı tarife uyguladı, biz ise onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama şimdi yapıyoruz. Otomobillere tarife koyduk, keresteye koyduk, çelik ve alüminyuma koyduk. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor" dedi.

Trump, "Geçtiğimiz günlerde çelik sektöründeki yöneticilerle konuştum. Hepsi, ABD’ye fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız, hiç vergi ödemezsiniz, sıfır tarife. Ama üretimi dışarda yapıp, ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz, bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir" şeklinde konuştu.

BİDEN YÖNETİMİNİN ENERJİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Programda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "Yeşil Yeni Sahtekarlık" olarak nitelendirdiği çevreci politikalarına sert eleştiriler yönelten Trump, ABD’nin ihmal edilen kömür sektörünü yeniden canlandırma yönünde adımlar atılacağını duyurdu.

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ABD’de kömür madenciliğini ve kömür kullanımını genişletme sözü veren Trump, yeni kömür santralleri inşa etme ve madencileri yeniden istihdam etme planlarından bahsetti.

Almanya’nın yeşil enerji anlayışı nedeniyle darbe aldıktan sonra yeniden kömüre dönüş yaptığını, Çin’in ise her hafta iki santral açtığını ileri süren Trump, kömürden vazgeçmeyen ülkelerin çok iyi bir konumda bulunduklarını söyledi.

Trump, kömür enerjisinin ülkedeki yeni yapay zeka veri merkezlerini de destekleyeceğini ifade etti.



