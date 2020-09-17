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Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump: Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak

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ABD Başkanı Trump: Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak
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ABD Başkanı Donald Trump, BAE, Bahreyn ve İsrail anlaşmasının ardından yeni bir açıklamada bulunarak, "Filistin ve Suudi Arabistan İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını bekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleşen normalleşme anlaşmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. 

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "normalleşme" anlaşmaları imzalanmasına arabuluculuk ettiklerini anımsatan Trump, İsrail ile barış anlaşması yapmak isteyen en az 4-5 ülke daha olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da yıllardır çöllerin kumlarının "kanla dolu" olduğunu belirten Trump, "Ülkemizin tarihinde yaptığı en büyük hata Orta Doğu'ya girmekti. Biz oraya gittik ve her iki taraftan da birçok insan yaşamını yitirdi. Bu çok korkunç bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

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