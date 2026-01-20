ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile çok önemli bir görüşme yapacağım

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 23:32
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısı sırasında ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. Trump, “Çok sevdiğim Başkan Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var.” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, toplantısını bitirirken: “Çok sevdiğim Başkan Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var.” ifadelerini kullandı.