ABD Başkanı Trump Davos'ta: Danimarka'ya tehdit dolu sözler... 'Grönland'ı vermezseniz unutmayız'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) açıklamalarda bulundu.

Dünyanın merakla beklediği konuşmada Trump, şu ifadeleri kullandı:



"Biden döneminde Amerika, stagflasyon ile uğraşıyordu. Benim döneminde tam tersi yaşanıyor. Doğu şeyi yapıyoruz, insanlar benimle mutlu. Bir yıl önce radikal solcu demokratların altında ölü bir ülkeydik. ABD ekonomisi, IMF'nin tahmin ettiği iki katı hızında büyüyor. Uluslararası tahmin fonlarının beklediğinden daha hızlı büyüyeceğiz. ABD, gezegenin ekonomik motorudur ve Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür. Dünya bizimle düşüyor, bizimle yükseliyor. Enerji santrallerini kapatmak yerine açıyoruz. Etkisiz ve zarar eden rüzgar türbinleri inşa etmek yerine, onları söküyoruz ve yenilerinin yapılmasına onay vermiyoruz. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Benim liderliğimde doğal gaz üretimi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaştı. Uykucu Biden döneminde böyle değildi. Bunun imkansız olduğunu söylediler. 1 yılda 18 trilyon yatırım aldık.

Haberin Devamı

"ABD, 49 YILDIR GÖRMEDİĞİ BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATTI"

Ülkemiz gözlerimizin önünde yok ediliyordu ve liderimiz neler olup bittiğini idrak dahi edemiyordu. ABD, 49 yıldır görmediği bir dönüşüm başlattı. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda dünyanın her yerinden daha fazla elektrik üretiyoruz. Bana dediler ki, yapay zeka tesislerini besleyebilmek için şu anda ürettiğimizin iki katı eletkrik üretmemiz gerek. Mevcuttaki tesisler yetersiz, yeni tesisler kurmamız gerek cevabını verdim. Avrupa ülkelerinin çektiği elektrik sıkıntısını neredeyse biz de çekmek üzereydik. Son anda kurtulduk. Yeşil dolandırıcılığı, yeşil kazık neredeyse bizi de ortadan kaldırıyordu. Şu anda Almanya 2017'de ürettiği elektriğin yüzde 22 altında kalıyor. Bu sorunu çözemiyorlar. Çelik tesisleri de yakın zamanda ülkemizin dört bir yanında kurulacak.

Haberin Devamı

"AVRUPA TANINABİLİR HALDE DEĞİL"

Ancak Avrupa şu anda iyi bir halde değil. Avrupa tanınabilir halde değil, gidişatını doğru bulmuyorum. Kitlesel göç Avrupa kıtasına büyük zarar verdi. Ben Avrupa'nın iyi olmasını istiyorum, Birleşik Krallık'ın iyi olmasını istiyorum. Almanya'nın iyi olmasını istiyorum. Ben köken olarak yüzde yüz Alman ve İskoç'um ve Avrupa'nın iyiliğini düşünüyorum. Güçlü bir Batı görmek isteyen herkesin bu durumu öncelendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'nın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ama Avrupa'yı zayıflatıyorlar. Avrupa'nın güçlü olmasından başka birşey istemiyoruz. Biz güçlü müttefikler istiyoruz. Batı'yı karanlık çağlardan medeniyetin zirvesine taşıyan azmi sürdürmeliyiz. Avrupa ile ortak kültürel değerler taşıyoruz. Birlikte çok başarılı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. ABD geri döndü.

Haberin Devamı

"ÇİNLİLER ÇOK ZEKİ"

Bir yerde ne kadar çok rüzgar gülü varsa o ülkede ekonomi kötüye gidiyor. Çin bunların üreticisi ancak Çin'de bir tane rüzgar gülü görmedim. Petrol kullanıyorlar, kömür kullanıyorlar ancak göstermelik rüzgar gülü dışında bunları kullanmıyorlar. Çinliler çok zeki insanlar. Üretiyorlar, aptal insanlara servet karşılığında satıyorlar ama kendileri kullanmıyorlar. Bu yöntemden vazgeçerlerse çok şaşırırım. Bence bu konuda çok iyiler.

"VENEZUELA'DAN 50 MİLYON VARİL PETROL ALDIK"

20 yıl önce Venezuela harika bir ülkeydi, artık değil ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Uzun vadede Venezuela harika bir ülke olacak. Şimdiye kadar çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Onlardan 50 milyon varil petrol aldık. Venezuela önümüzdeki 6 ayda çok para kazanacak. 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı. Demokratlar, uyuşturucu taşıyan tekneleri durdurduğumuzda 'o insanlar balıkçıydı ve siz balıkçıları öldürdünüz' dedi. Ancak bunlar denizaltıydı ve denizaltı ile balık tutulmaz. Denizaltı kullanarak uyuşturucu getiriyorlardı ülkemize. Yüzde 97 azalttık uyuşturucunun ülkemize girme oranını.

Haberin Devamı

"İLK DÖNEMİMDE DEVREYE GİRMESEYDİM BUGÜN NATO DİYE BİR ŞEY KALMAZDI"

ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO’yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO’ya yardım ettim. Açık arayla herhangi bir başkandan, hatta herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım. İlk dönemimde devreye girmeseydim bugün NATO diye bir şey kalmazdı.

"ABD DIŞINDA HİÇBİR ÜLKE GRÖNLAND'IN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Grönland konusunda çok kötü yorumlar aldım. Hem Grönland hem de Danimarka halkına çok saygı duyuyorum ancak her NATO ülkesinin kendini korumak sorumluluğu vardır. Yine de biz çok güçlüyüz ve bunu Venezuela'da gösterdik. 2. Dünya Savaşı'nda Danimarka'yı kurtarmak için çok zayiat verdik. Fabrikalar kurduk ve bunu onlar için yaptık. 2. Dünya Savaşı'nda kazandık. Kazanmasaydık hepsi ya Almanca ya da Japonca konuşuyordu. Biz Grönland'ı Danimarka'ya verirken çok da önemli bir yer değildi. Bunu yapmakla ne kadar aptalca davrandık? Ama yaptık. Geri verdik. Toprak parçası bile denilemez kocaman bir buz parçası. Güvenlik için Grönland önemli. ABD dışında hiçbir ülke Grönland'ın güvenliğini sağlayabilecek durumda değil. Bu bizim için temel bir ulusal güvenlik mevzusu. Bunları söylediğim halde Danimarka'ya çok saygı duyuyorum. Ancak ABD bu buz parçasını koruyabilecek tek ülke. Grönland'ı ancak biz koruyabiliriz. Grönland'ı vermezseniz unutmayız. Danimarka nankörlük ediyor. Grönland'ı Avrupa'ya yararlı hale getirmek istiyoruz. Amerika yanınızda yoksa bir ülkeniz olmaz. çünkü burası tarihimiz boyunca bizim için çok önemli bir nokta oldu. Bu yüzden Grönland'ın ABD tarafından alınmasını hızlı bir biçimde müzakere etmek istiyorum. ABD'nin istediği tek şey Grönland. Zaten sahiptik fakat geri teslim ettik. Şimdi çok daha güçlüyüz. Orduyu yeniden inşa ettim. Bütçemiz çok arttı, savaş gemileri üretiyoruz. Aşırı güç kullansaydım durdurulamaz olurduk, ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes "oh iyi" diyor. İnsanlar güç kullanacağımı düşündü, ama güç kullanmayacağım. Dünyanın en iyi Altın Kubbe'sini inşa edeceğiz. Kanada'yı da koruyacağız. Kanada hayatta çünkü ABD var. İsrail'deki Demir Kubbe'den çok daha iyisini yapacağız. Onu da biz yaptık, İsrail Başbakanı Bibi'ye de bunu söyledim. Netanyahu'ya, Demir Kubbe için övgüyü sahiplenmeyi bırakmasını söyledim, bu bizim teknolojimiz.

Haberin Devamı

YAKINDA FED BAŞKANI'NI AÇIKLAYACAĞIM

Yakın zamanda FED Başkanı'nı açıklayacağım, başarılı olacak. Erkek bir isim. Çok saygı duyulan bir isim. Görüştüğüm tüm adaylar saygı duyulan insanlar ama nedense göreve geldikten sonra hepsi değişiyor."